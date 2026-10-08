पतंजलि का बैच नंबर FAWB260017 का घी असुरक्षित, एमपी के बाजारों से पूरा स्टॉक हटाने के निर्देश

ये नमूना बैच नंबर FAWB260017 का था। इसका निर्माण अप्रैल 2026 में हुआ था और उपयोग की अंतिम तिथि दिसंबर 2026 थी। नमूने की जांच भोपाल की कैलि लैब प्राइवेट लिमिटेड में कराई गई। 21 सितंबर को जारी जांच रिपोर्ट में उक्त घी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत असुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने संबंधित बैच की बिक्री, वितरण और आपूर्ति तत्काल बंद करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाजार, वितरक, थोक विक्रेता और खुदरा दुकानों पर उपलब्ध इस बैच के पूरे स्टॉक की पहचान कर उसे वापस लेने के लिए कहा गया है।