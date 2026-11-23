सूत्रों के अनुसार, पुराने मंत्रियों की विधानसभा चुनाव परिणाम से पहले छुट्टी हो सकती है, इनकी जगह 4 नए चेहरे लेंगे। ये नए चेहरे यूपी से सटे मप्र के 14 जिलों की 35 विधानसभाओं में से हो सकते हैं। इनमें दतिया, रीवा, सतना, मुरैना, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, भिंड, पन्ना, सीधी व सिंगरौली जिला शामिल है। खास बात है कि इनमें सवर्ण-ओबीसी वर्ग से ब्राह्मण और यादव चेहरों को मौका दिया जा सकता है। ऐसा इसलिए, क्योंकि यूपी चुनाव में भाजपा, सपा व कांग्रेस जैसे राजनीतिक दल अंदरखाने परिणाम प्रभावित करने वाले फैक्टरों में सवर्ण और ओबीसी वर्ग को प्रभावी मानकर चल रहे हैं।