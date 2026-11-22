मामले की शुरुआत ग्राम इकलेरा की बंद नलजल योजना को लेकर हुई। शक्ति केंद्र संयोजक नीरज शर्मा ने योजना बंद होने की शिकायत सीएम हेल्पलाइन पर की थी। आरोप है कि 14 अक्टूबर को जनपद के कर्मचारियों ने योजना चालू बताते हुए शिकायत को गलत निरूपित कर बंद करवा दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर को तलेन में मुख्यमंत्री जनविश्वास कार्यक्रम के दौरान नीरज शर्मा ने कलेक्टर को आवेदन देकर अधिकारियों पर सीएम हेल्पलाइन में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया। इसके बाद ही 22 अक्टूबर को जिला उपाध्यक्ष और सरपंच श्रवण पाटीदार ने नीरज शर्मा को फोन कर गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। नीरज शर्मा की ओर से तलेन थाने में इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई थी।