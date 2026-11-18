प्रेजेंटेशन के दौरान असम के मंत्री ने रबी और उद्यानिकी फसलों के रकबे, उत्पादन, बिजली की खपत, सिंचाई खर्च, किसानों की आय और जलकर से जुड़े आंकड़े भी समझे। मंत्री ने सेंट्रलाइज पंपिंग सिस्टम की कार्यक्षमता की जानकारी ली, जिस पर अधिकारियों ने बताया कि इसकी दक्षता करीब 80 प्रतिशत तक है और यह सीमित संचालन खर्च व कम मानव अमले में अधिकतम खेतों तक पानी पहुंचाती है। मध्य प्रदेश के सीमित तकनीकी स्टाफ से इतने बड़े सिस्टम का सफल संचालन देख मंत्री ने आश्चर्य जताया और कहा कि स्वदेशी तकनीक और अपने देश के विशेषज्ञों द्वारा तैयार यह मॉडल वैश्विक स्तर पर उत्कृष्ट है।