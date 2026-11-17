मृतक के परिजनों ने बताया कि चार भाईयों में मृतक सबसे छोटा था। वह भतीजी को अपनी बहन से भी ज्यादा प्यार करता था। उसकी पढ़ाई-लिखाई से लेकर भविष्य तक की चिंता करता था। भतीजी की पढ़ाई के लिए कुछ समय पहले भोपाल की नौकरी छोड़कर गांव लौट आया था। उसने भतीजी को खूब पढ़ाया। परिवार इसी साल युवक और भतीजी, दोनों की शादी की तैयारी कर रहा था। लेकिन जिस भतीजी के भविष्य के लिए उसने अपनी नौकरी तक छोड़ दी, उसी के घर से चले जाने के बाद वह गहरे सदमे में था। साथ ही बड़े भाई ने बताया कि माता-पिता बुजुर्ग हैं और मृतक ही परिवार का सबसे छोटा होने के साथ उनका बड़ा सहारा था। अब उसकी चले जाने से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है।