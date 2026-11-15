Shahdol Crime: घर में काम कर रही थी भाभी, छिपकर देवर ने ली तस्वीरें; सोशल मीडिया पर कीं वायरल

Shahdol Devar Secretly Took Bhabhi Photos: मध्यप्रदेश के शहडोल जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक देवर ने अपनी भाभी से बदला लेने के लिए ऐसी साजिश रची जिसे जानकर हर कोई हैरान है। घर में काम कर रही भाभी की देवर ने आपत्तिजनक तस्वीरें ले लीं और फिर उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल कर भाभी को बदनाम कर दिया। देवर की करतूत का पता चलते ही भाभी थाने पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस आरोपी देवर को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ कर रही है। देवर-भाभी के बीच लंबे समय से जमीन विवाद होने की जानकारी भी सामने आई है।