शहडोल में साइबर ठगी पर कसेगी नकेल! सभी थानों में शुरु हुई साइबर डेस्क, तुरंत होगा एक्शन

इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉ. संजय कुमार अग्रवाल ने जिलेभर में लोगों को सावधान करते हुए अपील की है कि, अनजान कॉल, मैसेज और संदिग्ध लिंक के बहकावे में बिल्कुल भी न आएं। भले ही कोई कितना ही बड़ा ऑफर दे, धमकी दे या कोई और पैतरा आजमाएं। पोन पर ओटीपी, बैंक डिटेल या कोई भी गोपनीय जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साइबर ठगी होने पर घबराने के बजाय तत्काल नजदीकी थाने पहुंचकर ठगी के संबंध में सिकायत दर्ज कराएं, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके। उन्होंने बताया कि, जिले के सभी थानों में साइबर डेस्क शुरु होने से साइबर अपराधों पर कार्रवाई अदिक प्रभावी रूप से हो सकेगी। सथ ही, आमजन को त्वरित पुलिस सहायता मिल सकेगी।