एक और अधूरी प्रेम कहानी? शहडोल में मिले युवक-युवती के शव

पुलिस की शुरुआती जांच में मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है, हालांकि मौत के असली कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस ने घटनास्थल का फॉरेसिंग टीम से भी निरीक्षण कर सबूत जुटाए हैं। ग्रामीणों में भी युवक-युवती के बीच प्रेम प्रसंग होने की चर्चाएं हैं। पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। घटना के बाद गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है और हर कोई हैरान है।