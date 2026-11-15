जनजाति गौरव दिवस पर राजगढ़ में विवाद, मंच पर जगह नहीं मिलने से आदिवासी समाज ने किया बहिष्कार

उन्होंने आरोप लगाया कि हमारी समाज का आयोजन है लेकिन समाज के महज तीन प्रतिशत लोग यहां बैठे हैं। बाकि विभिन्न छात्रावास से बुलाई गईं बहनें यहां हैं, साथ ही सरकारी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से पूरा परिसर भरा पड़ा है। उन्होंने कहा कि हमारी समाज के लोगों को नहीं बुलाना और उन्हें मंच नहीं देना यह सीधे तौर पर समाज का अपमान है। शासन स्तर पर पर्याप्त व्यवस्था के निर्देश थे, कलेक्टर ने संबंधित विभाग को भी निर्देशित किया लेकिन उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किए। राम भील ने मंच से कहा कि कॉर्डिनेट कर विभाग को यह पर्व विशेष तौर पर मनाना चाहिए था लेकिन यहां कोई तैयारी नहीं की गई। इस जिले के राजा भील रहे हैं, यह सीधा समाज का अपमान है।