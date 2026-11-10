खुशियों के त्योहार पर हादसों की चोट: राजगढ़ में पटाखों और अंगीठी की आग से बच्चे-बुजुर्ग समेत कई घायल

पटाखे जलाते समय वार्ड-2 मे रहने वाले 29 वर्षीय केवल हाड़ा पिता रमेश चंद का हाथ गंभीर रूप से झुलस गया। वहीं, वार्ड-3 में रहने वाले 4 वर्षीय जेविक पिता द्वारका प्रसाद पटाखे की चपेट में आ गया। पटाखा उसके चेहरे पर लगा, जिससे आंख के पास घाव हो गया। वार्ड-1 में डेढ़ साल की यशिका पिता राजेंद्र दांगी के साथ भी हादसा हो गया। बच्ची घर की दूसरी मंजिल पर खेल रही थी। इसी दौरान बाहर से जलता हुआ पटाखा आकर उसके चेहरे पर लगा। हादसे में उसके बाल भी बुरी तरह झुलस गए और चेहरे पर भी चोटें आईं हैं। अचानक हुए इस हादसे से परिजन घबरा गए। हालांकि, घटना के बाद अब सभी की हालत में अब सुधार है, लेकिन हादसों ने परिवारों में दिवाली की खुशियां फीकी कर दी हैं।