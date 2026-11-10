25 दिन से खेतों में नहीं पहुंची बिजली, पानी का भी संकट, गुस्साए किसानों ने जयपुर-जबलपुर हाईवे किया जाम

ग्रामीणों के मुताबिक सिंचाई के लिए बिजली और पानी की व्यवस्था में तालमेल नहीं है। जब नहर के वॉल्व चालू किए जाते हैं, तब बिजली उपलब्ध नहीं रहती और जब थोड़ी बहुत बिजली मिलती है तो वॉल्व नहीं चलाए जाते। इससे खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। किसानों का कहना है कि सिंचाई नहीं होने से खेती प्रभावित हो रही है और कुछ परिवार पलायन की स्थिति में पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने संबंधित ऑपरेटर और लाइनमैन की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की मांग की।