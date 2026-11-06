Rajgarh Crime: महाकाल की पार्किंग में मर्डर, 300 रुपए के विवाद का दो भाईयों को जिंदगीभर रहेगा अफसोस

Rajgarh Cab Driver Murder Case: दो भाईयों ने मध्यप्रदेश के इंदौर से उज्जैन जाने के लिए कैब किराए पर बुक की। ड्राइवर दोनों भाईयों को कार से उज्जैन लेकर पहुंचा लेकिन वहां महाकाल की पार्किंग में किराए के पैसों को लेकर विवाद हो गया और दोनों भाईयों ने मिलकर कैब ड्राइवर की हत्या कर दी। ड्राइवर की हत्या करने के बाद आरोपी दोनों भाईयों ने शव को कार की डिक्की में रखा और कार को राजगढ़ जिले की ओर लेकर निकल गए। उदनखेड़ी टोल प्लाजा के पास कार छोड़कर दोनों फरार हो गए। बाद में कार से ड्राइवर का शव बरामद हुआ और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। अब करीब 3 साल बाद इस मामले में दोनों आरोपी भाईयों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।