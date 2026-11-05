फफक-फफक कर रो रहा डकैत कल्ली गुर्जर, मुरैना में आतंक और भौकाल का खात्मा

80 हजार रुपये के ईनामी डकैत कल्ली गुर्जर को गुरुवार दोपहर 1 बजकर 12 मिनिट पर एसपी मुरैना सहित 20-25 जवानों की टीम घायल हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डकैत कल्ली गुर्जर के पैर में गोली लगी हुई थी। अस्पताल में कल्ली गुर्जर का इलाज किया जा रहा है, वो अस्पताल में स्ट्रेचर पर फफक-फफक कर रोता हुआ और दर्द से कराहता हुआ नजर आया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि बानमोर क्षेत्र के ललितापुरा स्थित पहाड़ी जंगल में डकैत कल्ली गुर्जर और उसके साथी हथियार लेकर घूम रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे जंगल में पुलिस का डकैतों से आमना-सामना हुआ तो कल्ली गुर्जर व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कल्ली गुर्जर व उसका साथी अजय गुर्जर के पैर मे गोली लगी है। दोनों के घायल होने के बाद उनके साथी जंगल में फरार हो गए। पुलिस ने कल्ली व उसके साथी अज को गिरफ्तार किया है।