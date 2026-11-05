5 नवंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुरैना

फफक-फफक कर रो रहा डकैत कल्ली गुर्जर, मुरैना में आतंक और भौकाल का खात्मा

Dacoit Kalli Gurjar: 80 हजार रुपये ईनामी डकैत कल्ल गुर्जर को पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर के बाद पकड़ा, कल्ली व उसके साथी अजय गुर्जर के पैर में लगी गोली।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुरैना

image

Shailendra Sharma

Updated: 5 Nov 2026, 4:52 PM IST

Dacoit Kalli Gurjar Arrested

Dacoit Kalli Gurjar Arrested, अस्पताल में डकैत कल्ली गुर्जर (Source-Patrika)

Morena Dacoit Kalli Gurjar: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में आतंक मचाने वाला कुख्यात डकैत कल्ली गुर्जर फफक-फफक कर रो रहा है, अस्पताल में दर्द से कराह रहा है और कल तक जिन पुलिसवालों को चुनौती दिया करता था उनके सामने बचा लेने की गुहार लगा रहा है। 80 हजार के ईनामी डकैत कल्ली गुर्जर को पुलिस ने गुरुवार को शॉर्ट एनकाउंटर के बाद साथी अजय गुर्जर के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

कल्ली गुर्जर के आतंक का अंत

80 हजार रुपये के ईनामी डकैत कल्ली गुर्जर को गुरुवार दोपहर 1 बजकर 12 मिनिट पर एसपी मुरैना सहित 20-25 जवानों की टीम घायल हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंची। डकैत कल्ली गुर्जर के पैर में गोली लगी हुई थी। अस्पताल में कल्ली गुर्जर का इलाज किया जा रहा है, वो अस्पताल में स्ट्रेचर पर फफक-फफक कर रोता हुआ और दर्द से कराहता हुआ नजर आया। पुलिस ने बताया कि गुरुवार सुबह सूचना मिली थी कि बानमोर क्षेत्र के ललितापुरा स्थित पहाड़ी जंगल में डकैत कल्ली गुर्जर और उसके साथी हथियार लेकर घूम रहे हैं। सुबह करीब 10 बजे जंगल में पुलिस का डकैतों से आमना-सामना हुआ तो कल्ली गुर्जर व उसके साथियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जवाब में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कल्ली गुर्जर व उसका साथी अजय गुर्जर के पैर मे गोली लगी है। दोनों के घायल होने के बाद उनके साथी जंगल में फरार हो गए। पुलिस ने कल्ली व उसके साथी अज को गिरफ्तार किया है।

80 हजार के इनामी चंबल के डकैत कल्ली गुर्जर का शॉट एनकाउंटर, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

ये भी पढ़ें
Kalli Gurjar Short Encounter

सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर दे रहा था चुनौती

मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के कुख्यात डकैत कल्ली गुर्जर को बीते कई दिनों से तीन जिलो की पुलिस के 200 जवान तलाश कर रहे थे। वो सोशल मीडिया पर एक्टिव होकर पुलिस और अपने दुश्मन करुआ गुर्जर को लगातार चुनौती दे रहा था। बीते महीने भी उसने एक वीडियो जारी कर अपने दुश्मन करूआ गुर्जर को चैलेंज किया था। मंदिर में आकर मिलने के लिए ललकारा था।

कौन है कल्ली गुर्जर?

36 वर्षीय कल्ली गुर्जर का पूरा नाम किलेदार गुर्जर है, वो मुरैना जिले के चचूल गांव का रहने वाला है और उस पर मुरैना, ग्वालियर व श्योपुर जिले के अलग-अलग थानों में 20 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, लूट और हत्या के प्रयास जैसे अपराध शामिल हैं। पुलिस ने पहले उस पर अलग-अलग मामलों में कुल मिलाकर 60 हजार रुपये का ईनाम घोषित किया था जिसे बाद में बढ़ाकर 80 हजार रुपये किया गया था।

सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा डकैत कल्ली गुर्जर, फिर भी नहीं ढूंढ पा रही पुलिस, मुरैना में बीहड़ में 200 जवान कर रहे सर्चिंग

ये भी पढ़ें
Dacoit Kalli Gurjar

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

5 Nov 2026, 4:52 PM IST

Published on:

Hindi News / Madhya Pradesh / Morena / फफक-फफक कर रो रहा डकैत कल्ली गुर्जर, मुरैना में आतंक और भौकाल का खात्मा

बड़ी खबरें

View All

मुरैना

मध्य प्रदेश न्यूज़

मुरैना की कुंवारी नदी में डूबने से 3 नाबालिग बच्चियों की मौत, मातम में बदलीं कार्तिक स्नान की खुशियां

Kunwari River
मुरैना

80 हजार के इनामी चंबल के डकैत कल्ली गुर्जर का शॉट एनकाउंटर, मुठभेड़ में पैर में लगी गोली

Kalli Gurjar Short Encounter
मुरैना

करीब आधे घंटे तक समझाया, पति-बेटा रोकते रहे लेकिन नहीं मानी मां, मुरैना में चीख से गूंज उठा मोहल्ला

morena woman news
मुरैना

नाग-नागिन का जोड़ा… माता रानी के भजनों पर लिपटकर झूमता रहा, मुरैना में दुर्गा पंडाल का वीडियो वायरल

morena snake
मुरैना

सोशल मीडिया पर वीडियो डाल रहा डकैत कल्ली गुर्जर, फिर भी नहीं ढूंढ पा रही पुलिस, मुरैना में बीहड़ में 200 जवान कर रहे सर्चिंग

Dacoit Kalli Gurjar
मुरैना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.