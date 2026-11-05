मुरैना की कुंवारी नदी में डूबने से 3 नाबालिग बच्चियों की मौत, मातम में बदलीं कार्तिक स्नान की खुशियां

Morena News : मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले हरलालपुरा गांव में गुरुवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां कुंवारी नदी में डूबने से तीन नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार हुई तीनों बच्चियां आपस में बहने थीं। घटना के बाद इलाक में मातम पसरा हुआ है।