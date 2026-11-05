मुरैना की कुंवारी नदी में डूबने से 3 नाबालिग बच्चियों की मौत, मातम में बदलीं कार्तिक स्नान की खुशियां

कार्तिक स्नान की खुशियां मातम में बदलीं (फोटो सोर्स: Patrika File)
Morena News : मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के कैलारस थाना इलाके के अंतर्गत आने वाले हरलालपुरा गांव में गुरुवार की दोपहर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। यहां कुंवारी नदी में डूबने से तीन नाबालिग बच्चियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि, हादसे का शिकार हुई तीनों बच्चियां आपस में बहने थीं। घटना के बाद इलाक में मातम पसरा हुआ है।
बताया जा रहा है कि, तीनों बहनें कार्तिक स्नान के लिए नदी पर गई थीं। इसी दौरान वे गहरे पानी में चली गईं, जहां डूबने से उनकी मौत हो हुई है। शुरुआती जानकारी के अनुसार, तीनों बच्चियों के आपस में बहन होने की जानकारी है। हालांकि, ये अभी स्पष्ट नहीं है।
पुलिस ने मृतक बालिकाओं की पहचान चंदा, प्राची और निशी यादव के रूप में की है। तीनों हरलालपुरा गांव की रहने वाली थीं। हालांकि, तीनों आपस में सगी बहनें थीं या एक ही परिवार के अन्य रिश्ते में थीं, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं की जा सकी है।
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