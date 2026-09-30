मुरैना में जमीन विवाद में फायरिंग, मारपीट और फायरिंग भी हुई

land dispute firing fight stone pelting three injured, दो पक्षों के बीच विवाद में फायरिंग (source-Patrika)
Morena Land Dispute Firing: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच मारपीट, पथराव और फायरिंग होने की बात सामने आई है। घटना बड़ी गांव की है जहां जमीन की मेड पर लकड़ी गाड़ने को लेकर दो पक्षों में विवाद की शुरूआत हुई। घटना में एक व्यक्ति के हाथ में गोली लगने की सूचना है जबकि दो अन्य मारपीट और पथराव में घायल बताए गए हैं। तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका उपचार चल रहा है।
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