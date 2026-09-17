मुरैना में भीषण सड़क हादसा, एक ही परिवार के 4 लोगों मौत

प्रारंभिक पूछताछ के आधार पर उन्होंने बताया कि, इससे पहले की सड़क पर गिरे घायल कुछ समझ पाते पीछे से एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक आया और वो सभी उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल, घटना के बाद सभी मृतकों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल रवाना कर दिया गया है। हालांकि, पहले मृतकों की पहचान की जाएगी, इसके बाद सभी के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही, अज्ञात ट्रक चालक की भी तलाश की जा रही है। पुलिस दुर्घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगालने में जुट गई है, जिससे टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन का पता लगाया जा सके।