मकान की खिड़की पर QR कोड, पेमेंट के बाद सस्ती शराब; मुरैना में घर से चल रहा था अवैध ठेका

मुरैना शहर की कोतवाली पुलिस ने संजय कॉलोनी की पटी गली में छापा मारकर रजनी सिकरवार नाम की महिला के घर से करीब 84 लीटर अवैध शराब जब्त की। पुलिस टीम ने महिला को घर के दरवाजे के पास शराब बेचते हुए पकड़ा है। तलाशी में रॉयल स्टैग व्हिस्की, बीयर और देशी शराब की पेटियां मिलीं हैं। बताया जा रहा है कि घर की एक खिड़की पर क्यूआर कोड लगा हुआ था और इसी पर पेमेंट करने के बाद महिला लोगों को शराब बेचती थी। लोगों का ये भी कहना है कि ठेके से भी कम दामों पर महिला के द्वारा शराब व बीयर बेची जाती थी और इसी कारण उसके घर पर शराब ठेकों से भी ज्यादा शराब खरीदने वालों की भीड़ लगती थी।