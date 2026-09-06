Morena News: शादी-भंडारे में सब्जी-पूड़ी बनाने वाली कढ़ाई बनी सहारा, तेज बहाव में कराया नाला पार

शादी या अन्य समारोहों के समय आपने लोहे की कढ़ाई में सब्जी-पूड़ी और पकवान बनते हुए तो कई बार देखे होंगे लेकिन क्या आपने कभी इन्हीं कढ़ाई में बैठकर लोगों को बाढ़ का पानी का पार करते देखा है। जी हां ऐसी ही तस्वीर सामने आई है मध्यप्रदेश के मुरैना जिले से, यहां जिस बड़ी कढ़ाई में शादी समारोह और भंडारों में सब्जी बनाई जाती हैं और पूड़ियां सेंकी जाती हैं, रविवार को वही कढ़ाई ग्रामीणों के लिए नाला पार करने का साधन बन गई। गुराह नाले का पुल पानी में डूबने के बाद ग्रामीणों ने रस्सी और दो बड़ी कढ़ाईयों का सहारा लिया। कढ़ाई में बुजुर्गों को बैठाकर लोग उन्हें नाले के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचाते नजर आए। यह नजारा जोखिम भरा था, क्योंकि पानी का बहाव तेज था और जरा सी चूक हादसे का कारण बन सकती थी।