Bhopal Theft Case: किरायेदार युवती निकली चोर, डुप्लीकेट चाबी से सोने का हार और 4 लाख रुपये किए पार

पुलिस की जांच में पता चला कि फरियादी की भतीजी और घर में किराये से रहने वाली 20 वर्षीय युवती ने घर के मेन गेट के ताले की डुप्लीकेट चाबी बनवाई थी। इस आधार पर पुलिस ने किरायेदार युवती से पूछताछ की तो शुरूआत में तो उसने गुमराह करने की कोशिश की लेकिन बाद में चोरी करना कबूल किया। युवती ने पुलिस को बताया कि उसने विधि-विरुद्ध बालिका के साथ मिलकर चोरी की थी। पुलिस ने दोनों के पास से 3.79 लाख रुपये नकद और चोरी हुआ सोने का हार बरामद कर लिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में आगे की जांच की जा रही है और ये पूछताछ की जा रही है कि चोरी में अन्य कोई व्यक्ति तो शामिल नहीं था। इसके साथ ही चोरी के रकम में से शेष रकम कहां खर्च की गई है इसका भी पता लगाया जा रहा है।