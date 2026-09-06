Gen Z के हर मोबाइल में होंगे राहुल गांधी, एमपी कांग्रेस की बड़ी कवायद

Rahul Gandhi : लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) 19 सितंबर को मध्यप्रदेश आ रहे हैं। वे इंदौर में 'छात्रों के गूंज' कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके वेन्यू को लेकर लगातार विवाद चल रहा है। एमपी कांग्रेस जहां रीजनल पार्क के सामने भारत जोड़ो मैदान में इस कार्यक्रम की तैयारियों में लगी है वहीं बीजेपी ने इस पर आपत्ति जताई है। प्रशासन से कांग्रेस के प्रस्तावित कार्यक्रम की तैयारियों को तत्काल रोकने की मांग भी की है। इस बीच Gen Z को लुभाने के लिए एमपी कांग्रेस बड़ी कवायद कर रही है। पार्टी अपने नेता राहुल गांधी को हर मोबाइल में देखना चाहती है। इसके लिए प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने छात्रों की गूंज कार्यक्रम की एक तस्वीर जारी इसे डीपी बनाने की सभी युवाओं से अपील की है।