एमपी की आइएएस के साल में 3 ट्रांसफर, कलेक्टर पद से भी हटाया, कहीं टिक नहीं पा रहीं नेहा मारव्या

IAS Neha Marvya : एमपी की आइएएस नेहा मारव्या सिंह का एक बार फिर ट्रांसफर कर दिया गया है। वे तीन अहम दायित्व संभाल रहीं थीें। आइएएस नेहा मारव्या सिंह के पास आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान और रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद का जिम्मा था। अब उन्हें इन तीनों जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। जनजातीय कार्य विभाग के कर्मचारियों, अधिकारियों की नाराजगी के चलते सरकार ने यह फैसला लिया है। आइएएस नेहा मारव्या सिंह का यह साल में तीसरा ट्रांसफर है। इस दौरान उन्हें कलेक्टर पद तक से हटाया जा चुका है।