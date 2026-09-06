6 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

MP में 10 कलेक्टरों के तबादले की तैयारी, दतिया उपचुनाव के नतीजे का भी दिखेगा असर

MP Collector Transfer: मध्य प्रदेश में प्रशासनिक फेरबदल की शुरुआत हो गई है। विदिशा और सतना के जिला पंचायत सीईओ बदले गए हैं, वहीं अब 8 से 10 कलेक्टरों के तबादले की चर्चाएं तेज हैं।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Akash Dewani

Sep 06, 2026

mp collector transfer ias swapnil wankhede datia by-election results

MP Collector Transfer: सीएम मोहन यादव के प्रदेश लौटने के बाद बदल सकते है 8 से 10 कलेक्टर (फोटो सोर्स-Patrika)

MP Collector Transfer: मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा और सतना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का तबादला कर दिया है। विदिशा जिपं सीईओ रहे ओमप्रकाश सनोडिया को उज्जैन में अपर मेलाधिकारी बनाकर भेजा है तो सतना जिपं सीईओ शैलेंद्र सिंह को जिपं सीईओ दतिया का जिम्मा दिया है। जबकि लंबे समय से खाली धार व हरदा में भी जिपं सीईओ की तैनाती कर दी है। उधर प्रदेश के 8 से 10 जिलों में कलेक्टरों को बदले जाने की सुगबुगाहट है। अन्य जिलों के कुछ पुलिस अधीक्षक, संभागों के आईजी, डीआईजी भी दायरे में है। ये मुख्यमंत्री के दुबई से लौटने के बाद कभी भी हो सकते हैं। वहीं हाल में मुख्यमंत्री के अपर सचिव बनाए गए आइएएस कुमार पुरुषोत्तम को उद्योग आयुक्त व लघु उद्योग के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। जबकि उनके पास पहले मंडी बोर्ड है। सूत्रों के मुताबिक वे संघ में चौथे पावरफुल पदाधिकारी का करीबी हैं।

इनको भी अतिरिक्त प्रभार

तरुण राठीः आयुक्त आदिवासी विकास हैं, जिन्हें आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं व रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रबंध संचालक व आदिम जाति विकास संस्थान के संचालक का प्रभार भी दिया है।

शीतला पटेलः लोक सेवा आयोग मप्र की सचिव हैं, जिन्हें श्रम आयुक्त इंदौर का अतिरिक्त जिम्मा दिया है।

अनिशा श्रीवास्तवः औद्योगिक विकास निगम ग्वालियर की कार्यकारी संचालक हैं. इन्हें ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ का अतिरिक्त जिम्मा दिया है।

राज्य प्रशासनिक सेवा के इन अफसरों को बदला

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण आदेश जारी हुए हैं, जिनमें 2008 बैच के नरोत्तम प्रसाद भार्गव को ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ से हरदा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। 2008 बैच के अधिकारी को गुना अपर कलेक्टर तथा सक्षम प्राधिकारी गैल इंडिया लिमिटेड विजयपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें धार जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया है। 2008 बैच की सुरभि तिवारी को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से विदिशा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। 2011 बैच के अधिकारी ओमप्रकाश सनोडिया को विदिशा से उज्जैन सिंहस्थ में अपर मेला अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा 2011 बैच के अधिकारी शैलेंद्र सिंह को सीईओ जिला पंचायत सतना से दतिया जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। 2012 बैच की अफसर सपना त्रिपाठी को अपर कलेक्टर रीवा से सतना जिले का जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है।

ये जिले, जहां के कलेक्टरों को बदलने की सुगबुगाहट, पदस्थापना और संभावित कारण

  1. दतिया - स्वप्निल वानखेड़े - जून 2026 - दतिया उप चुनाव
  2. गुना - किशोर कन्याल - जनवरी 2025 - जेन-जी आंदोलन
  3. ग्वालियर - रूचिका चौहान - मार्च 2024 -ढाई साल हो चुके
  4. नर्मदापुरम - सोमेश मिश्रा - अप्रेल 2026 - किसान आंदोलन
  5. राजगढ़ - गिरीश कुमार मिश्रा - अगस्त 2024 - दो साल हो चुके
  6. इंदौर - शिवम वर्मा - सितंबर 2025 - निगमायुक्त भी रहे
  7. शाजापुर - ऋजु बाफना - जनवरी 2024 - ढाई साल हो चुके
  8. नीमच - हिमांशु चंद्रा - अगस्त 2024 - दो साल हो चुके
  9. हरदा - सिद्धार्थ जैन - अप्रेल 2025 - किसान आंदोलन
  10. भिंड - किरोड़ीलाल मीना - फरवरी 2024 - ढाई साल हो चुके

कटनी कलेक्टर कोर्ट का बड़ा फैसला, विस्टा सेल्स पर 27.44 करोड़ का जुर्माना लगाया

ये भी पढ़ें
katni collector ashish tiwari

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

06 Sept 2026 07:15 am

Published on:

06 Sept 2026 07:15 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP में 10 कलेक्टरों के तबादले की तैयारी, दतिया उपचुनाव के नतीजे का भी दिखेगा असर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

फर्जी IAS तृप्ति सिंह का नया खेल, कॉलेज से ठगी कर रहे थे भाई-बहन, ChatGPT से बनाते थे दस्तावेज

fake ias tripti singh rajput brother sudhanshu fraud since college days
भोपाल

MP IAS Transfer List: मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS और 6 SAS अधिकारियों के तबादले

MP IAS Transfer List
भोपाल

एमपी के पूर्व मंत्री का रिश्तेदार CEO गिरफ्तार, 30 करोड़ के घोटाले में पकड़ाया शोभित त्रिपाठी

relative of former minister ceo shobhit tripathi arrested
भोपाल

इमली की छांव से IPL तक: जानिए एमपी के 10 अनोखे शिक्षकों ने कैसे बदली शिक्षा की तस्वीर

Teachers Day Special MP
भोपाल

कॉलेज में बुरी खबर मिलते ही दौड़ी, भोपाल में पापा का शव देख आंसू बहाती रही इकलौती बेटी

भोपाल में पापा की मौत पर आंसू बहाती रही बेटी
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.