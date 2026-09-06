MP में 10 कलेक्टरों के तबादले की तैयारी, दतिया उपचुनाव के नतीजे का भी दिखेगा असर

MP Collector Transfer: मध्य प्रदेश सरकार ने विदिशा और सतना जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का तबादला कर दिया है। विदिशा जिपं सीईओ रहे ओमप्रकाश सनोडिया को उज्जैन में अपर मेलाधिकारी बनाकर भेजा है तो सतना जिपं सीईओ शैलेंद्र सिंह को जिपं सीईओ दतिया का जिम्मा दिया है। जबकि लंबे समय से खाली धार व हरदा में भी जिपं सीईओ की तैनाती कर दी है। उधर प्रदेश के 8 से 10 जिलों में कलेक्टरों को बदले जाने की सुगबुगाहट है। अन्य जिलों के कुछ पुलिस अधीक्षक, संभागों के आईजी, डीआईजी भी दायरे में है। ये मुख्यमंत्री के दुबई से लौटने के बाद कभी भी हो सकते हैं। वहीं हाल में मुख्यमंत्री के अपर सचिव बनाए गए आइएएस कुमार पुरुषोत्तम को उद्योग आयुक्त व लघु उद्योग के प्रबंध संचालक का अतिरिक्त प्रभार दिया है। जबकि उनके पास पहले मंडी बोर्ड है। सूत्रों के मुताबिक वे संघ में चौथे पावरफुल पदाधिकारी का करीबी हैं।