MP IAS Transfer List: मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 11 IAS और 6 SAS अधिकारियों के तबादले

राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के भी तत्काल प्रभाव से स्थानांतरण आदेश जारी हुए हैं, जिनमें 2008 बैच के नरोत्तम प्रसाद भार्गव को ग्वालियर विकास प्राधिकरण के सीईओ से हरदा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। 2008 बैच के अधिकारी को गुना अपर कलेक्टर तथा सक्षम प्राधिकारी गैल इंडिया लिमिटेड विजयपुर के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त करते हुए उन्हें धार जिले का मुख्य कार्यपालन अधिकारी बनाया है। 2008 बैच की सुरभि तिवारी को उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल से विदिशा जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। 2011 बैच के अधिकारी ओमप्रकाश सनोडिया को विदिशा से उज्जैन सिंहस्थ में अपर मेला अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। इनके अलावा 2011 बैच के अधिकारी शैलेंद्र सिंह को सीईओ जिला पंचायत सतना से दतिया जिला पंचायत का सीईओ बनाया गया है। 2012 बैच की अफसर सपना त्रिपाठी को अपर कलेक्टर रीवा से सतना जिले का जिला पंचायत सीईओ बनाया गया है।