काली साड़ी पहनना पड़ा भारी! भोपाल के शिक्षक सम्मान समारोह में महिला शिक्षकों को नहीं मिली एंट्री

Bhopal Teacher Samman Samaroh- मध्यप्रदेश के भोपाल में शिक्षक सम्मान समारोह में काले कपड़े पहनने वालों को प्रवेश नहीं दिया गया। सुरक्षाकर्मियों ने काले रंग की पैंट, शर्ट, टीशर्ट और काले परिधान वाली महिला शिक्षकों को भी प्रवेश नहीं दिया। इस पर महिलाओं ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका कहना है कि हम सम्मान समारोह में हिस्सा लेने आए हैं और शनिवार को काले कपड़े पहने थे, लेकिन शिक्षकों के सम्मान समारोह में बाकी शिक्षकों का अपमान है। कार्यक्रम से पहले कपड़ों के रंग को लेकर कोई निर्देश भी जारी नहीं हुए थे।