भोपाल में जमीन धंसी, कई कारें दबीं, बिल्डिंगों पर भी मंडराया खतरा

इलाके में लगातार और तेज बारिश हो रही है। इसके बीच जमीन धंसने की घटना ने इलाके में रह रहे लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमीन धंसने से इमारतों की नींव को नुकसान पहुंचने की आशंका है जिससे इनमें रह रहे लोगों को खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग अब दहशत के साए में रह रहे हैं। यदि तेज बारिश का दौर जारी रहा तो जमीन और धंसने की आशंका है। फिलहाल जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है। जमीन धंसने की वजह जानने की कोेशिश की जा रही है।