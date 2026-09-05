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भोपाल में जमीन धंसी, कई कारें दबीं, बिल्डिंगों पर भी मंडराया खतरा

Kaliasot River Bhopal - भोपाल में कलियासोत नदी के मुहाने पर जमीन धंसी, देर रात क्रेन से कारें निकाली गईं, कई पेड़ भी गिरे, अधिकारी मौके पर पहुंचे
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भोपाल

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deepak deewan

Sep 05, 2026

भोपाल में कलियासोत नदी के मुहाने पर जमीन धंसी

भोपाल में कलियासोत नदी के मुहाने पर जमीन धंसी- source patrika

Bhopal : मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में जमीन धंस रही है। कलियासोत नदी के मुहाने पर जमीन धंस गई जिससे कई कारें दब गईं। भारी बारिश के चलते यह घटना घटी। जमीन धंसने से आसपास के इलाके में दहशत पसर गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। जमीन में दबी कारों को देर रात क्रेन से निकाला गया।

कलियासोत नदी के मुहाने पर जमीन धंसने से 8 मंजिला इमारत आम्रवेली की नींव पर खतरा उत्पन्न होने की बात कही जा रही है। पता चला है कि आसपास की इमारतों की नींव भी कमजोर हो गई है।

भोपाल के बाहरी इलाके में देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब यहां जमीन धंसने लगी। इससे आसपास के कई क्षेत्र में कई पेड़ गिर गए, रोड फट गईं। जमीन धंसने से रहवासियों की कारें दब गईं। मामले की सूचना तुरंत पुलिस और प्रशासन को दी गई।

जमीन धंसने की सूचना मिलते ही अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए। जमीन में दबी कारों को क्रेन से निकालने का काम शुरु किया गया। कुछ लोगों ने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों व अमले की भी भरपूर मदद की।

जमीन धंसने के इस मामले में 8 मंजिला इमारत आम्रवेली की नींव भी हिल गई है। सलैया इलाके में मौजूद यह प्रोजेक्ट कलियासोत नदी के बेहद नजदीक बना हुआ है। जमीन धंसने से आसपास की अन्य इमारतों को भी खतरा उत्पन्न हो गया है। जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा ले रही है।

देर रात शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन के अधिकारी देर रात अपना अमला लेकर मौके पर पहुंचे। क्रेन की मदद से जमीन में धंसी कारों को बाहर निकालने का अभियान चलाया गया। कारों को कड़ी मशक्कत के बाद निकाला जा सका।

इमारतों में रह रहे लोगों पर मंडराया खतरा

इलाके में लगातार और तेज बारिश हो रही है। इसके बीच जमीन धंसने की घटना ने इलाके में रह रहे लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जमीन धंसने से इमारतों की नींव को नुकसान पहुंचने की आशंका है जिससे इनमें रह रहे लोगों को खतरा बढ़ गया है। स्थानीय लोग अब दहशत के साए में रह रहे हैं। यदि तेज बारिश का दौर जारी रहा तो जमीन और धंसने की आशंका है। फिलहाल जिला प्रशासन स्थिति पर नजर रख रहा है। जमीन धंसने की वजह जानने की कोेशिश की जा रही है।

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Updated on:

05 Sept 2026 01:18 pm

Published on:

05 Sept 2026 12:53 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में जमीन धंसी, कई कारें दबीं, बिल्डिंगों पर भी मंडराया खतरा

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