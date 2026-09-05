MP में फिर बिगड़ा मौसम, 9 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट, 7 जिलों में स्कूलों की छुट्टी

MP Monsoon Heavy Rain: मध्य प्रदेश में भादो में मानसून (MP Weather) एक बार फिर आक्रामक और उग्र रूप दिखा रहा है। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में झमाझम और रिमझिम बारिश का दौर लगातार जारी है। भोपाल में शुक्रवार को बादलों ने जमकर मेहरबानी दिखाई। सुबह 8.30 से रात 11.30 बजे तक 39 मिलीमीटर (करीब 1.54 इंच) बारिश दर्ज की गई, जबकि अकेले शहर के भीतर 27 मिमी पानी बरसा। देर रात तक बारिश होती रही। वहीं, शनिवार सुबह भी बारिश का दौर जारी है।