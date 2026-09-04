डिप्टी कलेक्टर दीपक पांडे को भोपाल में बड़ा दायित्व, अर्चना रावत को हटाया

बताया जा रहा है कि एसडीएम अर्चना रावत, फील्ड में नहीं रहना चाहती थीं। वे ऑफिस में कार्य करना चाह रही थी इसलिए उन्हें कलेक्ट्रेट में अटैच किया है। अर्चना रावत शर्मा करीब दो साल से टीटी नगर अनुभाग में पदस्थ थीं। उनके अनुभाग के अंतर्गत सीलिंग की कार्रवाई को लेकर हजारों व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन​ किया। एसडीएम अर्चना रावत उन्हें समझाइश देने पहुंची थीं। न्यू मार्केट और रोशनपुरा के व्यापारियों से ज्ञापन भी लिया था। अर्चना रावत को हटाने के साथ ही डिप्टी कलेक्टर दीपक पांडे को शहर वृत्त के साथ टीटी नगर एसडीएम की भी जिम्मेदारी दी गई है।