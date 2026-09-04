‘तृप्ति ने हमें भी ठगा…’, फर्जी IAS तृप्ती ने झूठ बोलकर की बड़े घर में शादी, भोपाल में 2 लड़कियों ने खोले राज

Bhopal news:मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में फर्जी आइएएस तृप्ति सिंह राजपूत के खुलासे जारी हैं। उसके साथ वीडियो बनाते हुए यह कहने वाली दो लड़कियों कि हमारी हरकत देखकर कोई कहेगा कि आइएएस हैं। पुलिस को खुद को ठगी का शिकार बताया है। दोनों लड़कियां बैतूल की रहने वाली हैं। उन्होंने तृप्ति के साथ वीडियो शूट करते हुए प्रोबेशनर बताया था। पुलिस ने दोनों लड़कियों को खोज निकाला तो उन्होंने बताया कि तृप्ति ने खुद को प्रशासनिक अकादमी में शिक्षिका और सिविल सर्विस की कोचिंग देने वाली बताया था। उनसे भी आइएएस बनवाने और नौकरी दिलाने के नाम पर 3-3 लाख रुपए ठगे थे। इधर, बागसेवनिया पुलिस गुरुवार को तृप्ति को भाई सुधांशु सिंह के साथ चंदेरी से भोपाल लाई। उन्हें चार दिन की रिमांड पर लिया है।