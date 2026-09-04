Shivraj Singh Chouhan : अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर के प्रबंधन के लिए रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्र को राम मंदिर ट्रस्ट (श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र) का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पर कांग्रेस ने आपत्ति की है जिसपर केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर बात पर विवाद करने की आदत है। केंद्रीय मंत्री शिवराजसिंह चौहान ने कहा कि जितेंद्र मिश्र की योग्यता देखी नहीं, काम देखा नहीं। कांग्रेस को आपरेशन सिंदूर की सफलता भी नहीं दिखी।