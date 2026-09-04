एमपी के दृष्टिहीन गायक सुनील लोधी के भजन पर झूमी दुनिया, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने CM हाउस में बुलाया

Sunil Lodhi : 'नीम करौली बाबा'पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' में भजन गाकर बुंदेलखंड के नेत्रहीन सुनील लोधी दुनियाभर में विख्यात हो गए हैं। उनकी गायकी पर हर कोई झूम रहा है। फिल्म 'हनुमान अंश' में भजन गाकर लोगों को अपनी आवाज का दीवाना बनाने वाले सुनील लोधी को मुख्यमंत्री मोहन यादव ने CM हाउस में बुलाया। उनके भजन सुने और सम्मान भी किया। गायक सुनील लोधी ने जैसे ही तंबूरा की तान छेड़ी, सीएम मोहन यादव भी भक्ति भाव से झूम उठे।