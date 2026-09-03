भोपाल में होटल बुकिंग के नाम पर मांगा OTP, खाते से निकाले 72 हजार रुपए, आप भी रहें सावधान

चुनाभट्टी निवासी शैलेष सक्सेना 29 अगस्त को भोपाल के एनराइज सायाजी होटल में कमरा बुक करने ऑनलाइन जानकारी तलाश रहे थे। गूगल पर होटल सर्च करने के दौरान उन्हें एक मोबाइल नंबर मिला। कॉल करने पर आरोपी ने खुद को होटल का कर्मचारी बताया और वॉट्सऐप पर कमरों की फोटो व जानकारी भेजी। आरोपी ने ऑनलाइन बुकिंग के लिए डेबिट कार्ड से भुगतान करने को कहा। शैलेष ने कार्ड की जानकारी दे दी। इसके बाद आरोपी ने 10,400 रुपए के ट्रांजेक्शन के नाम पर ओटीपी मांगा। ओटीपी देने के बाद जीएसटी जुड़ने की बात कहकर दोबारा ओटीपी लिया। तीसरी बार ओटीपी मांगने पर शैलेष को शक हुआ। कार्ड ब्लॉक कराया, लेकिन तब तक तीन ट्रांजेक्शन में 72,190 रुपए निकल चुके थे।