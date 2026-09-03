दर्द में डूबा विंध्य: उफनते नाले में बहे युवक, चारपाई पर मरीज ले गए परिजन

बात करें प्रदेश के बड़े बांधों में से एक जबलपुर जिले में स्थित बरगी की तो ये बांध अबतक 95 फीसदी से अधिक भर चुका है। प्रबंधन आज शाम तक डेम के कुछ गेट खोल सकता हैं। इधर, चित्रकूट में हर तरफ बाढ़ ही बाढ़ का नजारा था, लेकिन अब स्थितियां सामान्य होने पर जैसे जैसे बाढ़ का पानी नीचे उतर रहा है तबाही की तस्वीरें सामने आना शुरु हो गई हैं। यहां कई घर, दुकानें और आश्रम तक ढह गए हैं। वहीं, सतना में तेज बहाव वाले रपटा को पार करने की कोशिश में दो युवक बाइक समेत बह गए। टीकमगढ़ में भी भारी बारिश से किसानों और मजदूरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसके अलावा भी प्रदेश के कई जिलों में नदी-नाले उफान पर हैं। यहां के निचले इलाकों में भी प्रशासन लगातार अलर्ट जारी कर रहा है।