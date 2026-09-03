Bhopal News: ‘मैं MPT की अडिशनल डायरेक्टर हूं…’, झांसा देकर 50 लाख ठगे, फर्जी IAS तृप्ति सिंह पर चौथी FIR

बता दें कि, पुलिस ने कुछ दिन पहले जब तृप्ति सिंह राजपूत के भोपाल स्थित मायके और ससुराल में छापेमारी की थी। इस छापेमारी में पुलिस को लोगों पर रौब झाड़ने और खुद को बड़ा अधिकारी साबित करने आरोपी के घर में फर्जी अवॉर्ड और ट्रॉफियां मिली। आरोपी के ससुराल (अलकापुरी) से पुलिस ने सुनहरे रंग की ट्रॉफी (मोमेंटो) जब्त की। लकड़ी व सुनहरे रंग की शील्ड पर बकायदा अशोक स्तंभ लगा हुआ है। शील्ड पर बड़े अक्षरों में लिखा था 11 जनवरी से 26 जनवरी 2024, डॉ. तृप्तिसिंह यंगेस्ट ऑफिसर ट्रेनी प्रोफेसर ऑफ मप्र। यह फर्जी ट्रॉफी लोगों को विश्वास दिलाने थी कि वह एक सम्मानित अधिकारी है।