दिल्ली में नितिन नवीन से नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात, एमपी में सियासी हलचल तेज

Narottam Mishra Nitin Nabin Meeting: मध्यप्रदेश के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा को क्या पार्टी में कोई नई जिम्मेदारी मिलने वाली है, ये सवाल दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात के बाद मध्यप्रदेश के सियासी गलियारों और खासकर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों में उठ रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नितिन नवीन के साथ मुलाकात की तस्वीर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। बता दें कि मध्यप्रदेश में बीते दिनों हुए दतिया उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद नरोत्तम मिश्रा को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं उठती रही हैं।