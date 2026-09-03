Gwalior Gun license: गन लाइसेंस के लिए जरूरी होंगे ये 4 डॉक्यूमेंट्स, तभी कर सकेंगे अप्लाई

Gwalior news: मध्यप्रदेश के ग्वालियर, भिंड और मुरैना शहर में बंदूक रखना स्टेटस सिंबल बन चुका है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइसेंसी हथियार ग्वालियर-चंबल अंचल में हैं। कहा जाता है कि यहां लोगों के पास हथियार होना आम बात है। कुछ लोग इसे सुरक्षा के लिए रखते हैं तो कुछ के लिए ये स्टेटस सिंबल बना हुआ है। भिंड में अब तक 23200 आर्म लाइसेंस जारी किये गए हैं। वहीं मुरैना में 24426 हथियार लाइसेंस लोगों के पास हैं। इन सभी में सबसे अधिक संख्या ग्वालियर में है। यहां 34142 आर्म लाइसेंस जारी हुए हैं।