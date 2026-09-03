Dabra: 2 साल के बेटे को गले लगाकर सोई थी मां, भरभराकर गिरी छत, एकसाथ छोड़ गए दुनिया

House roof collapse: मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कच्चे मकान की छत गिरने का मामला सामने आया है। डबरा शहर के जंगीपुरा इलाके में तेज बारिश के बीच एक दो मंजिला कच्चे मकान की छत नीचे गिर गई। मलबे में एक ही परिवार के पांच सदस्य दब गए। इस घटना में मां और उसके 2 साल के मासूम बेटे का निधन हो गया। पिता और दो मासूम बच्चियां गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीएम और एसडीओपी घटनास्थल पर पहुंचे और आक्रोशित परिजनों से मुलाकात की। ताजा मिली जानकारी के अनुसार,गुरूवार तड़के घायलों को आगे के उपचार के लिए ग्वालियर रेफर कर दिया गया है।