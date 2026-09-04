एमपी में TET पर डेढ़ लाख टीचर्स को बड़ी राहत, सरकार ने बढ़ाई तिथि

TET : मध्यप्रदेश में शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पर टीचर्स को बड़ी राहत दी गई है। सरकार ने परीक्षा आवेदन तिथि बढ़ा दी है। इसी के साथ TET के लिए ऑफलाइन परीक्षा का भी विकल्प दे दिया है। पहली बार होने जा रही इस परीक्षा के लिए अब 18 सितंबर तक आवेदन दिए जा सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन मंडल ने बातचीत के बाद परीक्षा आवेदन की तारीख बढ़ाने का फैसला लिया। इस संबंध में एमपी ऑनलाइन और कर्मचारी चयन मंडल के पोर्टल पर सूचना दी जाएगी। प्रदेश के करीब डेढ़ लाख टीचर्स को यह परीक्षा देनी होगी। अभी तक शिक्षक पात्रता परीक्षा TET के 12 हजार फॉर्म भरे जा चुके हैं।