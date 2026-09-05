कॉलेज में बुरी खबर मिलते ही दौड़ी, भोपाल में पापा का शव देख आंसू बहाती रही इकलौती बेटी

Bhopal : राजधानी में वाहन हादसे में एक सुपरवाइजर की मौत हो गई। वे शनिवार को घर से किसी काम के लिए निकले पर रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी। डी मार्ट और पीपुल्स अस्पताल के बीच यह हादसा हुआ। दुखद सूचना के बाद उनकी इकलौती बेटी के साथ अन्य परिजन और रिश्तेदार अस्पताल पहुंचे। पापा का शव देख बेटी आंसू बहाती रही। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। इधर पुलिस ने मामले की जांच शुरु कर दी है। पुलिस अब ट्रक चालक की तलाश कर रही है।