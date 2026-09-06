पसंदीदा पद के लिए एमपी के अफसर ने लगाया एड़ी-चोटी का जोर, सरकार ने पूरी की दिलीप कापसे की इच्छा

Dilip Kapse : मध्यप्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी का दौर जारी है। शनिवार दोपहर को भी प्रदेश के अनेक आइएएस अधिकारियों को इधर से उधर कर दिया गया। सीएम के दुबई दौरे से पहले 11 अधिकारियों के तबादले किए गए। आइएएस नेहा मारव्या को जहां कर्मचारियों, अधिकारियों के आंदोलन के चलते बदला वहीं विदिशा जिला पंचायत के सीईओ ओम प्रकाश को उज्जैन का अपर मेलाधिकारी बनाया। सागर संभागायुक्त अनिल सुचारी को सेवानिवृत्ति के कुछ दिन पहले राहत दी गई। अच्छे पद के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे दिलीप कापसे को भी संभागायुक्त बना दिया।