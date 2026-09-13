Morena News: कुछ पल में उजड़ा परिवार, महिला पुकारती रही और दुनिया छोड़ गए पति-बेटा

Morena Father Son Drowning: मध्यप्रदेश के मुरैना जिले में एक महिला की आंखों के सामने कुछ ही पल में उसका परिवार उजड़ गया। महिला पुकारती रही और पति व बेटा उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। महिला अपने पति व बेटे के साथ कैलारस में बाबू महाराज मंदिर के वार्षिक जात मेले में शामिल होने ग्वालियर से करजोनी पहुंची थी। नहाते वक्त पैर फिसलने से पिता-पुत्र चंबल नदी के गहरे पानी में चले गए और डूबने से उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। करीब चार घंटे की मशक्कत के बाद पहले पिता और फिर शाम करीब चार बजे पुत्र का शव बरामद किया गया।