13 सितंबर 2026,

रविवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

Rajgarh News: बच्चों के शव देखकर सहम गई मां, तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

Rajgarh Two Brothers Drowning: गणेश उत्सव के लिए चंदा जुटा रहे थे, इसी दौरान तालाब में नहाने पहुंचे, लोगों ने एक बच्चे को बचाया, दो सगे भाइयों की मौत।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Sep 13, 2026

Two Brothers Drowning

two brothers drown talab, मृतक भाइयों की जीवित अवस्था की तस्वीर और घटनास्थल (Source-Patrika)

Rajgarh Two Brothers Drowning: मध्यप्रदेश राजगढ़ जिले के मलावर थाना क्षेत्र के सीलखेड़ा गांव में रविवार दोपहर दो सगे मासूम भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। एक अन्य दोस्त भी पानी में डूबा था, हालांकि ग्रामीणों ने समय रहते उसे बाहर निकाला लिया, जिससे उसकी जान बच गई। बच्चे गणेश उत्सव के लिए चंदा जुटा रहे थे और इसी दौरान नहाने के लिए तालाब में उतर गए। छोटे भाई को डूबता देख बड़े भाई ने बचाने की कोशिश की लेकिन वो भी डूब गया। हादसे के बाद परिवार व गांव में मातम पसरा हुआ है।

तालाब में डूबने से सगे भाइयों की मौत

सीलखेड़ा गांव निवासी सगे भाई आजाद वर्मा (10) और विजय वर्मा (12), पिता देवसिंह वर्मा, अपने दोस्त उमंग वर्मा के साथ पास के गांव कानरखेड़ी स्थित तालाब में रविवार दोपहर नहाने गए थे। तभी आजाद पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने में बड़ा भाई विजय भी पानी में उतर गया और दोनों डूब गए। दोस्त उमंग ने शोर मचाया और बचाने का प्रयास किया तो वह भी डूबने लगा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, तब तक आजाद और विजय की मौत हो चुकी थी। तीसरे बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है लेकिन वो हादसे के कारण सहमा हुआ है।

गणेश उत्सव के लिए जुटा रहे थे चंदा

ग्रामीणों और हादसे में सुरक्षित निकले उमंग ने बताया कि सेमलापार सड़क पर गणेश उत्सव के लिए चंदा जुटा रहे थे। तभी नहाने का मन बना और पास ही तालाब होने से तीनों नहाने चले गए। लेकिन आजाद को तैरना नहीं आता था और गहरे पानी में जाने से डूबने लगा, उसे डूबता देख बड़ा भाई विजय बचाने के लिए तालाब में उतरा लेकिन वो भी डूब गया। बच्चों के डूबने की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। लेकिन दोनों भाईयों को नहीं बचा सके।

पिता की पहले ही हो चुकी है मौत

दोनों भाई मां के साथ ही रहते थे, उनके पिता देवसिंह की करीब पांच साल पहले ही कैंसर के कारण मौत हो चुकी है। हादसे का पता चलते ही मां भी परिजनों के साथ अस्पताल पहुंची, जहां दोनों बच्चों के शव देखकर मां को सदमा लगा है और उसका रो-रोकर बुरा हाल है। परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक कानरखेड़ी तालाब में वर्तमान में जमकर अवैध खनन हो रहा है। मुरम निकालने के लिए कथित रूप से अवैध खनन किया गया है। इससे तालाब में कई जगह गहरे गड्ढे बन गए हैं और इन्हीं गड्ढ़ों के कारण हादसा हुआ है।

Chhatarpur News: बेटी को बचाने मुंह से सांस देती रही मलबे में दबी मां, 48 घंटे बाद होश आया तो मिली दुखद खबर

ये भी पढ़ें
Chhatarpur House Collapse Tragdy

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Sept 2026 09:42 pm

Published on:

13 Sept 2026 08:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / Rajgarh News: बच्चों के शव देखकर सहम गई मां, तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajgarh News: सोते पिता पर बेटे ने किया हमला, चोरों के हमले की फैली अफवाह, पूछताछ में सामने आई पूरी कहानी

Rajgarh Son Attacks Father
राजगढ़

‘राजगढ़ नगर पालिका भ्रष्टाचार का गढ़ बनी…’ एक सुर में नगरीय आयुक्त से बोले भाजपा-कांग्रेस पार्षद

nagar palika corruption
राजगढ़

एमपी का ये गांव किसी स्मार्ट सिटी से कम नहीं, 1.25 करोड़ के विकास से बदली पीपल्याबीरम की तस्वीर

Pipalyabiram Gram Panchayat
राजगढ़

राजगढ़ में शिक्षकों और छात्र की तस्वीरों से AI के जरिए छेड़छाड़, सोशल मीडिया पर की वायरल

Narsinghgarh Police Station
राजगढ़

Rajgarh News: ई-चालान की फर्जी लिंक खोलते ही शुरू हुई साइबर ठगी, 4 महीने में डेढ़ लाख रुपये गंवाए

CYBER FRAUD
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.