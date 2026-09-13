Rajgarh News: बच्चों के शव देखकर सहम गई मां, तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

सीलखेड़ा गांव निवासी सगे भाई आजाद वर्मा (10) और विजय वर्मा (12), पिता देवसिंह वर्मा, अपने दोस्त उमंग वर्मा के साथ पास के गांव कानरखेड़ी स्थित तालाब में रविवार दोपहर नहाने गए थे। तभी आजाद पानी में डूबने लगा, जिसे बचाने में बड़ा भाई विजय भी पानी में उतर गया और दोनों डूब गए। दोस्त उमंग ने शोर मचाया और बचाने का प्रयास किया तो वह भी डूबने लगा। शोर सुनकर मौके पर पहुंचे लोगों ने तीनों बच्चों को पानी से बाहर निकाला, तब तक आजाद और विजय की मौत हो चुकी थी। तीसरे बच्चे की हालत अब खतरे से बाहर है लेकिन वो हादसे के कारण सहमा हुआ है।