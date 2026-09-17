गणेशोत्सव में भक्ति के साथ जागरूकता का संदेश, सीधी पुलिस कंट्रोल रूम के पंडाल में दिखे अनूठे स्लोगन

पुलिस विभाग की ओर से कंट्रोल रूम परिसर में स्थापित की गई भगवान गणेश की प्रतिमा के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु हर रोज पहुंच रहे हैं, लेकिन यहां लोगों के बीच गणपति प्रतिमा के साथ - साथ आसपास लगे जागरूकता संदेशों पर भी लोगों का खासा ध्यान आकर्षित हो रहा है। पंडाल में लिखा है 'गणपति का यही संदेश नशा मुक्त हो हमारा देश'। यही नहींस यहां अलग - अलग पोस्टरों पर गांजा, चरस, अफीम समेत दूसरे नशीले पदार्थों की पहचान और उनके दुष्परिणामों से जुड़े स्लोगन लिखे गए हैं। साथ ही, साइबर अपराध से बचाव के टिप्स बताते हुए जागरूकता और 'नशे से दूरी है जरूरी' जैसे संदेश भी दिए गए हैं।