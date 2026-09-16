‘बचा लो साहब…’ कुप्रथा के 19 लाख नहीं दे सका पीड़ित तो राजगढ़ में दबंगों ने काट दी खेत में खड़ी फसल

बालिका के माता-पिता के अनुसार, बालिका का विवाह बचपन में ही दबाव के बीच करवा दिया गया था। विवाह के बाद सामने आए विवाद और रंजिश को लेकर गांव में पंचायत हुई थी। इसी पंचायत में फसल के नुकसान और झगड़े की राशि मिलाकर 19 लाख रुपए देने की बात तय होने की जानकारी परिवार ने दी है। परिवार का कहना है कि, वो मजदूरी और खेती के सहारे जीवनयापन करता है। ऐसे में 19 लाख रुपए की राशि देना उसके लिए संभव नहीं है। राशि नहीं दे पाने के बाद विवाद लगातार बढ़ता गया और अब मामला फसल काटे जाने और परिवार की सुरक्षा तक पहुंच गया है।