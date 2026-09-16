16 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

राजगढ़ में दूध की सप्लाई प्रभावित, दूध लेकर पहुंचे विक्रेताओं को रोका, पैक्ड दूध भी नहीं मिला

Milk Protest: दुग्ध उत्पादकों का आंदोलन तेज, दूध लेकर पहुंचे दूधियारों को रोका, कुछ का दूध जब्त कर लगाया जुर्माना।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Shailendra Sharma

Sep 16, 2026

rajgarh milk protest

milk protest supply affected dairy farmers strike, प्रदर्शन करते दुग्ध उत्पादक, सड़क पर गिरा दूध और दूध से जा रही गाड़ी (Source-Patrika)

Rajgarh Milk Protest: मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले में दूध की कीमतें बढ़ाने की मांग को लेकर जीरापुर और माचलपुर से शुरू हुआ दुग्ध उत्पादकों का आंदोलन बुधवार को जिला मुख्यालय तक पहुंच गया। सुबह से ही राजगढ़ शहर में दूध की सप्लाई प्रभावित रही। गांवों से दूध लेकर पहुंचे दूधियारों को दुग्ध उत्पादक संघ के पदाधिकारियों ने रोक दिया। कुछ दूध जब्त किया गया तो कुछ जगह दूध बहाने की भी बात सामने आई। दूध लेकर आने वालों पर जुर्माना भी लगाया गया। इससे आम लोगों की परेशानी बढ़ गई। सुबह से डेयरियों पर दूध का इंतजार कर रहे कई लोगों को बैरंग लौटना पड़ा। घरों में सप्लाई होने वाला दूध भी नहीं पहुंचा।

खुजनेर रोड पर दूध रोका, जुर्माना भी लगाया

खुजनेर रोड पर गांव से दूध लेकर आए कुछ दूधियारों को रोककर दूध जब्त किया गया। वहीं सांची पार्लर सहित अन्य पैक्ड दूध की सप्लाई भी नहीं होने दी गई। सांची, अमूल, प्रभात, सौरभ और श्रीधी सहित अन्य कंपनियों के पैकिंग वाले दूध की उपलब्धता भी प्रभावित रही। इससे सुबह दूध लेने पहुंचे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चोरी छिपे दूध पहुंचाने वालों पर भी संघ ने जुर्माना लगाया। संघ ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में हड़ताल जारी रहेगी, जब तक मांगें मांग नहीं ली जातीं हड़ताल रहेगी।

दोपहर में डिप्टी कलेक्टर और एसडीओपी ने की चर्चा

हड़ताल के बीच डिप्टी कलेक्टर निधि भारद्वाज, एसडीओपी अरविंद सिंह, कोतवाली टीआई मंजू मखेनिया और शासकीय डेयरी संचालक ने दुग्ध उत्पादक संघ के पदाधिकारियों और किसानों से चर्चा की। अधिकारियों ने किसानों से मांगें रखने और हड़ताल समाप्त करने का आग्रह किया तथा उनकी बात आगे पहुंचाने का भरोसा दिया। किसानों ने दूध का भाव 12 रुपए प्रति फैट करने, भैंस का दूध 100 रुपए और गाय का दूध 80 रुपए लीटर करने तथा दूध की खरीदी खुदरा स्तर पर करने की मांग रखी। किसानों का कहना है कि सरकारी और सांची केंद्रों पर उन्हें वर्तमान में 8.70 रुपए प्रति फैट मिल रहा है, जो उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त नहीं है।

माचलपुर में चौथे दिन खत्म हुई हड़ताल, दूध का फैट 9 से बढ़ाकर 10 रु. किया

माचलपुर में दूध की कीमत बढ़ाने की मांग को लेकर चल रही हड़ताल चौथे दिन समाप्त हो गई। दुग्ध उत्पादक संघ, दूध डेयरी संचालकों और दूध विक्रेताओं ने मिलकर फैट का भाव 9 से बढ़ाकर 10 रुपए करने का निर्णय लिया। इसके साथ 50 रुपए लीटर बिकने वाला दूध अब 60 रुपए और 60 रुपए वाला दूध 70 रुपए लीटर में मिलेगा। बताया गया कि क्षेत्र में आमजन की परेशानी को देखते हुए सभी दूध समितियों, डेयरी संचालकों और विक्रेताओं ने सामूहिक रूप से यह निर्णय लिया है। इसमें प्रशासनिक हस्तक्षेप नहीं हुआ। पांच दिन से दूध की सप्लाई प्रभावित होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

हादसे ने छीने बेटा-दामाद, राजगढ़ के वर्मा परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

ये भी पढ़ें
Rajgarh Jija Sala Death

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

16 Sept 2026 07:43 pm

Published on:

16 Sept 2026 07:43 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / राजगढ़ में दूध की सप्लाई प्रभावित, दूध लेकर पहुंचे विक्रेताओं को रोका, पैक्ड दूध भी नहीं मिला

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘बचा लो साहब…’ कुप्रथा के 19 लाख नहीं दे सका पीड़ित तो राजगढ़ में दबंगों ने काट दी खेत में खड़ी फसल

19 Lakh Dispute
राजगढ़

हादसे ने छीने बेटा-दामाद, राजगढ़ के वर्मा परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Rajgarh Jija Sala Death
राजगढ़

सुठालिया में किसानों की हुंकार को मिला मेधा पाटकर का साथ, बोलीं- ये अस्तित्व और पुनर्वास की लड़ाई है

Suthaliya Irrigation Project
राजगढ़

मिडवे में मिली सड़ी गोभी, श्रीलीला पैलेस में नष्ट कराया जला तेल, राजगढ़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई

Food Department Inspection
राजगढ़

Rajgarh News: बच्चों के शव देखकर सहम गई मां, तालाब में डूबने से दो सगे भाइयों की मौत

Two Brothers Drowning
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.