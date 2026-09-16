हादसे ने छीने बेटा-दामाद, राजगढ़ के वर्मा परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

करीब 18 घंटे की तलाश के बाद बुधवार सुबह करीब 10 बजे प्रेम सिंह वर्मा का शव बरामद किया गया। इसके बाद ईश्वर वर्मा की तलाश जारी रही। दोपहर बाद उसका शव भी बरामद कर लिया गया। दोनों शवों का परिजनों और पुलिस की मौजूदगी में अकलेरा अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। ईश्वर वर्मा, लखोनी निवासी शिक्षक भंवरलाल वर्मा के छोटे बेटे थे। हादसे की खबर के बाद लखोनी और आसपास के क्षेत्र में शोक का माहौल रहा। परिजन और ग्रामीण शवों की तलाश पूरी होने तक घटनास्थल पर डटे रहे। भालता पुलिस ने मर्ग दर्ज कर हादसे की जांच शुरू कर दी है।