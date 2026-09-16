Indore Crime: मालिक को ढाबे पर छोड़, 27 लाख लेकर भागा ड्राइवर, सांवरिया सेठ-खाटूश्याम के दर्शन के बाद बस से उतरते ही पकड़ाया

आरोपी रोहित कोसे ने पुलिस की पूछताछ में बताया है कि लाखों रुपये देखकर उसे लालच आ गया था। वो कार व पैसे लेकर भागा और फिर आजाद नगर में कार छोड़कर एक फ्लैट में जाकर छिप गया। वहां से मौका मिलते ही पैसे लेकर राजस्थान चला गया। जहां सांवरिया सेठ, खाटूश्याम मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों पर भगवान के दर्शन कर माथा टेका। पुलिस ने आरोपी रोहित कोसे के पास से साढ़े 24 लाख रुपये नकद बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने आरोपी को रिमांड पर लिया है और उससे बाकी पैसों के बारे में पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी रोहित कोसे का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उसे ड्राइवर रखते वक्त मालिक गौरव मित्तल के द्वारा पुलिस वेरिफिकेशन भी नहीं कराया गया था।