अमृत ग्रुप पर ED की Raid, कोलकाता और इंदौर में एक साथ 17 ठिकानों पर कार्रवाई

जांच अधिकारियों का कहना है कि, अमृत ग्रुप की कंपनियों और उनके निदेशकों पर लोगों से अलग-अलग योजनाओं के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया है। लोगों को निवेश के बदले ज्यादा मुनाफा देने का वादा किया गया था। आरोप ये भी है कि, पैसे लेने के बाद कंपनी ने लोगों को वादे के मुताबिक मुनाफा नहीं दिया गया। इसी मामले में ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में जुट गई है और इसी के तहत दोनों शहरों में छापेमारी की गई है। फिलहाल ED की कार्रवाई में क्या-क्या मिला है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं, अब तक ईडी की इस कार्रवाई पर टिप्पणी के लिए कंपनी या उसके प्रमोटरों से तुरंत संपर्क नहीं हो सका।