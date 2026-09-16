ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पतंजलि का बड़ा एक्शन, ठोका 50 करोड़ रुपए का मानहानि केस

Patanjali Defamation Case: भारतीय कुश्ती संघ से विवादों के बीच इस्तीफा देने वाले उत्तरप्रदेश से भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अब एक नई कानूनी मुसीबत में घिर गए हैं। बाबा रामदेव से जुड़ी कंपनी पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया है। यह मामला घी को लेकर दिए गए एक बयान से जुड़ा है, जिससे कंपनी की ब्रांड इमेज को बड़ा नुकसान पहुंचाने का आरोप है। पतंजलि फूड्स लिमिटेड का दफ्तर इंदौर के विजय नगर क्षेत्र में स्थित होने के कारण कंपनी ने यह मुकदमा इंदौर में ही दायर किया। यह केस पहले जिला कोर्ट में दायर किया गया था, जहां से अब यह हाईकोर्ट पहुंच चुका है।