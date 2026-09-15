भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल, अगस्त में 25% बढ़कर 82.68 अरब डॉलर पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक सामान ने मारी 90% की छलांग

घोषणा में कहा गया है कि अप्रैल-अगस्त 2026-27 के दौरान भारत का कुल निर्यात 399.27 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 345.55 अरब डॉलर की तुलना में 15.55 फीसदी की ग्रोथ को दर्शाता है। इस पांच महीने की अवधि के दौरान कुल आयात 459.65 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जिसमें 18.01 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त 2025 में 34.74 अरब डॉलर के मुकाबले अगस्त 2026 में वस्तु का निर्यात 43.81 अरब डॉलर रहा। वहीं बात करें, वस्तु आयात कि तो अगस्त 2025 में 61.96 अरब डॉलर की तुलना में अगस्त 2026 में आयात 70.67 अरब डॉलर दर्ज किया गया।