15 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल, अगस्त में 25% बढ़कर 82.68 अरब डॉलर पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक सामान ने मारी 90% की छलांग

August 2026 Exports Data: अगस्त में भारत का कुल एक्सपोर्ट 25.41% बढ़कर 82.68 अरब डॉलर पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में रही, जो करीब 90% बढ़ा।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Gajanand Prajapat

Sep 15, 2026

August 2026 Exports Data

भारत के एक्सपोर्ट में 25.4% का उछाल आया है। (फोटो-ANI)

Indian Exports: भारत के कुल एक्सपोर्ट में अगस्त में तेज बढ़ोतरी दर्ज हुई है। वाणिज्य मंत्रालय ने मंगलवार को घोषणा की कि इस साल अगस्त में भारत का कुल वस्तु और सेवा (मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज) निर्यात पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले 25.41 फीसदी बढ़कर 82.68 अरब डॉलर हो गया। सबसे ज्यादा बढ़ोतरी इलेक्ट्रॉनिक सामान के निर्यात में देखने को मिली, इसमें करीब 90 फीसदी का उछाल आया। लेकिन इस महीने के दौरान वस्तुओं और सेवाओं का कुल आयात भी 18.75 फीसदी बढ़कर 92.09 अरब डॉलर पर पहुंच गया।

पांच महीने में 399 अरब डॉलर का एक्सपोर्ट

घोषणा में कहा गया है कि अप्रैल-अगस्त 2026-27 के दौरान भारत का कुल निर्यात 399.27 अरब डॉलर रहने का अनुमान है। यह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि के 345.55 अरब डॉलर की तुलना में 15.55 फीसदी की ग्रोथ को दर्शाता है। इस पांच महीने की अवधि के दौरान कुल आयात 459.65 अरब डॉलर रहने का अनुमान है, जिसमें 18.01 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अगस्त 2025 में 34.74 अरब डॉलर के मुकाबले अगस्त 2026 में वस्तु का निर्यात 43.81 अरब डॉलर रहा। वहीं बात करें, वस्तु आयात कि तो अगस्त 2025 में 61.96 अरब डॉलर की तुलना में अगस्त 2026 में आयात 70.67 अरब डॉलर दर्ज किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक सामान का एक्सपोर्ट 89.82% बढ़ा

अगस्त में वस्तु निर्यात में हुई इस ग्रोथ के मुख्य ड्राइवर्स में इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, इंजीनियरिंग सामान, केमिकल्स, कॉटन और टेक्सटाइल शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक सामानों का निर्यात पिछले साल के इसी महीने के 2.93 अरब डॉलर से 89.82 फीसदी बढ़कर अगस्त में 5.55 अरब डॉलर हो गया, जबकि इस महीने के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात अगस्त 2025 के 4.17 अरब डॉलर से 63.27 फीसदी बढ़कर 6.81 अरब डॉलर हो गया।

इंजीनियरिंग और केमिकल्स का योगदान

इंजीनियरिंग सामानों का निर्यात अगस्त में 24.86 फीसदी बढ़कर 12.32 अरब डॉलर रहा, जो पिछले साल अगस्त में 9.87 अरब डॉलर था, जबकि इस महीने के दौरान केमिकल का निर्यात 16.38 फीसदी बढ़कर 2.80 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कॉटन और टेक्सटाइल समेत टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 13.79 फीसदी बढ़कर 1.12 अरब डॉलर रहा।

व्यापार घाटा भी बढ़ा

एक्सपोर्ट बढ़ने के साथ भारत का मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिसिट भी बढ़ा है। अप्रैल-अगस्त 2026-27 में यह 147.09 अरब डॉलर रहा, जबकि पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में यह 123.88 अरब डॉलर था।

महंगाई ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता, अगस्त में 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई, 4.82% हुई दर

ये भी पढ़ें
CPI Retail inflation Data August 2026

खबर शेयर करें:

Updated on:

15 Sept 2026 10:14 pm

Published on:

15 Sept 2026 10:14 pm

Hindi News / National News / भारत के एक्सपोर्ट में जबरदस्त उछाल, अगस्त में 25% बढ़कर 82.68 अरब डॉलर पहुंचा, इलेक्ट्रॉनिक सामान ने मारी 90% की छलांग

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

IND vs AFG: दिल्ली में चला संजू-अभिषेक का बल्ला, भारत ने 2-0 से सीरीज की अपने नाम

India Afghanistan T20 Series
राष्ट्रीय

Gurugram Hit and Run: मजिस्ट्रेट के सामने सिया का बयान दर्ज, बोलीं- बेल मिली तो नहीं होगा इंसाफ

Gurugram Hit and Run Case
राष्ट्रीय

‘समान नागरिक संहिता कबूल नहीं’, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने UCC पर जताई आपत्ति, कहा- शरीयत में हस्तक्षेप मंजूर नहीं

Amit Shah news
राष्ट्रीय

AIMIM नेता वारिस पठान का गंभीर आरोप- मुस्लिम होने की वजह से उमर खालिद को नहीं मिल रही जमानत

Waris Pathan-Umar Khalid
मुंबई

UPI पर MDR क्या है? 2,000 रुपये से ऊपर के पेमेंट पर कैसे लगेगा चार्ज, जानें पूरा हिसाब

UPI Payment App
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.