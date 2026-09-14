महंगाई ने बढ़ाई आम आदमी की चिंता, अगस्त में 8 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंची खुदरा महंगाई, 4.82% हुई दर

खाने की चीजों में सबसे ज्यादा दबाव कुछ सब्जियों की कीमतों से आया। अगस्त में प्याज की महंगाई बढ़कर 48.27 फीसदी पहुंच गई, जो जुलाई में 22.54 फीसदी थी। लहसुन की महंगाई 35.36 फीसदी से बढ़कर 43.60 फीसदी हो गई। अदरक की कीमतें भी काफी ऊंची रहीं और इसकी महंगाई 73.82 फीसदी दर्ज की गई। ये तीनों सब्जियां पूरे अगस्त 2026 में पूरे भारत में सबसे ज्यादा महंगाई वाली 5 चीजों में शामिल हैं। इनके अलावा चांदी के आभूषणों की महंगाई 107.11 फीसदी, जबकि सोना, हीरा और प्लेटिनम के आभूषणों की कीमतें सालाना आधार पर 35.53 फीसदी अधिक रहीं।